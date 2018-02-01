Тест: сможете ли вы распознать злодея?

Тест: сможете ли вы назвать имена этих кинозлодеев?

Конечно, чаще всего в кино добро побеждает зло. И быть положительным героем весьма почетно. Но порой отрицательные персонажи запоминаются куда лучше. Да и характеры у них бывают поинтереснее.