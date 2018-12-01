Тест: кого вы могли бы сыграть в комедиях Гайдая?

На фильмах знаменитого режиссера выросло не одно поколение зрителей. Мастер комедии, Леонид Гайдай , создал по-настоящему великие картины, которые до сих пор не теряют актуальности.

А вы знали, что идея для сценария к фильму "Бриллиантовая рука" пришла в голову Леониду Гайдаю когда он читал газету? Там режиссер нашел заметку о контрабандистах, которые провозили товар в гипсе.

Похожая история была и с фильмом "Кавказская пленница". Только в этом случае основой, как вы уже догадались, послужила история о похищенной невесте.

А для образа Шурика из "Операции «Ы»" и "Кавказской пленницы" Гайдай полностью скопировал себя самого. Неловкий, немного нелепый, но очень добрый очкарик, по задумке режиссера должен был стать положительным персонажем. Так и получилось.