Тест: кого вы могли бы сыграть в комедиях Гайдая? 

На фильмах знаменитого режиссера выросло не одно поколение зрителей. Мастер комедии, Леонид Гайдай, создал по-настоящему великие картины, которые до сих пор не теряют актуальности.
А вы знали, что идея для сценария к фильму "Бриллиантовая рука" пришла в голову Леониду Гайдаю когда он читал газету? Там режиссер нашел заметку о контрабандистах, которые провозили товар в гипсе.
Похожая история была и с фильмом "Кавказская пленница". Только в этом случае основой, как вы уже догадались, послужила история о похищенной невесте.
А для образа Шурика из "Операции «Ы»" и "Кавказской пленницы" Гайдай полностью скопировал себя самого. Неловкий, немного нелепый, но очень добрый очкарик, по задумке режиссера должен был стать положительным персонажем. Так и получилось.
Предлагаем вам узнать, какого персонажа из фильмов Гайдая вы могли бы сыграть. Только отнеситесь к результатам с юмором: все-таки речь о комедиях.