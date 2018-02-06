Тест: угадайте оригинальные названия фильмов

Тест: угадайте оригинальные названия иностранных фильмов

Трудности прямого перевода и фантазия кинопрокатчиков часто до неузнаваемости меняют подлинное название фильма. Пройдите наш тест и попробуйте угадать оригинальные названия известных кинокартин.