Тест: хорошо ли вы помните «Москва слезам не верит»?

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

11 февраля 1980 года на экраны вышел фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". История о трех провинциалках, приехавших покорять Москву и искать свое счастье, покорила сердца миллионов советских людей. Фильм стал культовым и в 1981 году стал лауреатом премии "Оскар" в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Одну из главных ролей в картине сыграла супруга режиссера, Вера Алентова , роли ее подруг блистательно исполнили Раиса Рязанова Ирина Муравьева . А что еще вы помните о знаменитом фильме?