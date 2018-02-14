Тест: как хорошо вы помните «Покровские ворота» 

Фильм Михаила Козакова, вышедший в 1983 году, сразу вошел в Золотой фонд советского кино, и быстро разошелся на цитаты. И неудивительно. Острохарактерная игра актеров, тонкий юмор, яркие диалоги, песни Булата Окуджавы, и атмосфера старой Москвы, которой пропитан фильм, делают картину выдающейся.
Фильм мог и не получится: Козаков не единожды отказывался от роли Дзержинского в сериале «Государственная граница», и наконец, руководство Госкино предъявило ему ультиматум — или он играет Железного Феликса, или снимать «Покровские ворота» ему не разрешат. Козаков согласился.
Главные роли могли также исполнить другие актеры, например, Андрей Миронов, Наталья Гундарева, Никита Михалков. А Олега Меньшикова на роль Костика нашли буквально в последний момент.
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