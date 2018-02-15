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Тест по фильму «Человек с бульвара Капуцинов»
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Тест по фильму «Человек с бульвара Капуцинов» 

Рамблер 15 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
Комедийный вестерн Аллы Суриковой — один из лучших фильмов позднего советского кинематографа. Беззаботная, ироничная картина с элементами пародии и атмосферой условного ретро пришлась по душе множеству зрителей.
В этом фильме сыграл одну из своих последний ролей гениальный Андрей Миронов, но и в других ролях были заняты настоящие советские звезды.
Съемки проходили в Крыму, в Тихой бухте, где построили фанерную декорацию типичного города дикого Запада.
В главной роли Сурикова изначально видела только Миронова, а вот Билли Кинга должен был сыграть Алексей Жарков, однако Караченцов убедил режиссера отдать ему роль, убедительно изобразив драку на пробах.
А даму сердца главного героя могли сыграть Ирина Розанова или Ольга Кабо, но их пробы не понравились режиссеру. В конце концов, выбор предоставили самому Миронову и он выбрал Александру Яковлеву.
Пройдите наш тест и вспомните замечательный фильм!
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