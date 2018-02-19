Ещё
«Три плюс два»: тест по самой горячей советской комедии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

«Три плюс два»: тест по самой горячей советской комедии 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Три плюс два"
Фильм Генриха Оганесяна вышел в 1963 году и сразу завоевал огромную популярность. В основе сюжета — пьеса Сергея Михалкова "Дикари", впервые поставленная в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой в 1958 году. Главных героев там играли Вицин, Тихонов и Рыбников, но режиссер решил сделать героев пьесы моложе. Поэтому появились Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов.
Производством фильма занимались сразу на двух киностудиях — Рижской и имени Горького. Натурные съемки прошли в Крыму, а сцены в палатке и машине — в павильонах Рижской киностудии.
У фильма две версии, обычная (88 минут) и широкоформатная (100 минут). Во второй есть сцена пляжного отдыха, где "яблоку негде упасть", а также сцены-фантазии главных героинь, которые представляют, кто по профессии их соседи по пляжу.
«Три плюс два», пожалуй, самая беззаботная советская комедия, пляжная и солнечная. В ней нет почти ничего от советского быта, кроме собственно отдыха "дикарями", который стал необыкновенно популярен после выхода фильма.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы25
Интересные факты о комедии «Берегись автомобиля»8
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение