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Эти имена вспомнят только знатоки советского кино
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Эти имена вспомнят только знатоки советского кино 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Поклонники советский фильмов знают свои любимые картины буквально до каждой реплики. Пересмотренные до дыр, эти ленты до сих пор невероятно популярны.
Многие из культовых фильмов, снятых в СССР, давно разобраны на цитаты. Мы прекрасно помним их сюжеты, знаем имена героев… Стоп! А так ли хорошо мы их помним, на самом деле? Нет, разумеется, как зовут главных героев фильма "Девчата" или "Кавказской пленницы", всем, кто хотя бы раз смотрел эти картины, конечно известно. А вот как обстоят дела с другими персонажами? Ведь многие из них настолько же известны. Но почему-то их имена их памяти стираются…
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