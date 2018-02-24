Чьим голосом говорят герои мультфильмов

Любимые с детства герои мультфильмов своим обаянием во многом обязаны советским актерам, которые их озвучивали. Цитаты героев в их исполнении стали афоризмами, которые ушли в "народ".

Старуха Шапокляк, Шарик, Пятачок, Багира и Шерхан, Удав, капитан Врунгель — эти персонажи стали для многих артистов не менее значимыми ролями, чем их работы в театре и кино. Некоторые зрители улавливали даже внешнее сходство между артистом и его персонажем, иногда оно было неслучайным.