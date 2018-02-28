«Не вешать нос!»: тест по трилогии о гардемаринах

Первый из трех фильмов о приключениях "наших мушкетеров" Светланы Дружининой вышел 1 января 1988 года. "Гардемарины"
Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Владимир Шевельков проснулись знаменитыми на всю страну и мгновенно стали новыми кумирами советских девушек. Не меньшая популярность обрушилась и на актрис, исполнивших возлюбленных главных героев — Татьяну Лютаеву и Ольгу Машную.
Ярким персонажем стал и Серж де Брильи, последний французский романтик и "старый мушкетер", страстно влюбленный в Анастасию Ягужинскую, в исполнении советской мегазвезды Михаила Боярского.
Пройдите наш тест и вспомните приключения гардемаринов.