Тест: помните ли вы мультфильмы Disney?

Disney — огромная анимационная студия, которая была основана 16 октября 1923 года двумя братьями Уолтом и Роем. Они создали великую империю и радикально изменили подход к созданию мультфильмов и развлечений для детей.

Первым нарисованным персонажем Диснеев стал кролик Освальд, эскизы которого наглым образом украли у мультипликатора Уолта, но он в тот же день сделал набросок знаменитого Микки Мауса, которого, кстати, озвучивал сам.

Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками "Оскара", что является абсолютным рекордом, а также другими многочисленными наградами и премиями.