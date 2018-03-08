Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру

Окончил Театральное училище им. Щукина и был принят в Московский театр сатиры, где служил до конца жизни. Роли в спектаклях "Женитьба Фигаро", "Доходное место", "Баня", "Горе от ума" сделали его звездой театральной сцены.

Первым кинофильмом Миронова стала картина "А если это любовь?" Юлия Райзмана. Очень скоро Андрей Миронов становится ведущим киноактером нескольких десятилетий.

Пройдите наш тест и вспомните самые яркие роли легендарного артиста.