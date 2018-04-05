Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей

Что только ни приходится переносить актерам и актрисам, чтобы исполнить заветную роль. От красавиц требуется изображать ведьм, наркоманок и проституток, а от мужчин — девушек-толстушек, они ходят на каблуках и говорят тонким голосом.

Конечно, современные технологии значительно облегчили задачу режиссерам, визажистам и самим актерам: с помощью визуальных эффектов можно создать любого персонажа, за которым сложно признать полюбившегося актера. К примеру, кто играл Чубакку в "Звездных войнах" или Диву Плавалагуну в "Пятом элементе"? Сразу и не вспомнишь имя знаменитости.

Посмотрите на кадры из известных фильмов и угадайте, кто перед вами.