Ещё
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж» 

Рамблер 2 апреля 2018
Фото: Кадр из фильма "Гараж"
Фильм "Гараж" вышел на экраны в 1979 году, но до сих пор остается одним из самых любимых фильмов на всем постсоветском пространстве. Действие разворачивается в одном из залов вымышленного НИИ «Охраны животных от окружающей среды», сотрудникам которого предстоит решить, кого исключить из гаражного кооператива.
Как рассказал потом режиссер фильма Эльдар Рязанов, идея появилась после того, как он побывал на реальном собрании гаражного кооператива сотрудников студии "Мосфильм". Сценарист Эмиль Брагинский поддержал идею, и картину сняли в рекордно короткие сроки.
Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы вспомнить цитаты из любимого фильма.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы25
Интересные факты о комедии «Берегись автомобиля»8
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение