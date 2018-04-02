Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»

Фильм "Гараж" вышел на экраны в 1979 году, но до сих пор остается одним из самых любимых фильмов на всем постсоветском пространстве. Действие разворачивается в одном из залов вымышленного НИИ «Охраны животных от окружающей среды», сотрудникам которого предстоит решить, кого исключить из гаражного кооператива.

Как рассказал потом режиссер фильма Эльдар Рязанов , идея появилась после того, как он побывал на реальном собрании гаражного кооператива сотрудников студии "Мосфильм". Сценарист Эмиль Брагинский поддержал идею, и картину сняли в рекордно короткие сроки.

Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы вспомнить цитаты из любимого фильма.