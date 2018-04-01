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Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?
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Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»? 

Рамблер 1 апреля 2018
Фото: Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Эта картина, которую многие из нас знают уже практически наизусть, могла никогда не выйти на экраны. Цензуру крайне смущало обилие жаргона в фильме. Создателям комедии пришлось даже «разработать» свой собственный «уголовный язык», ведь многие реальные фразы и слова в фильм вставить просто было невозможно.
И теперь мы обязательно назовем «редиской» чем-то не угодившего нам человека, знаем, что «девушка» на английском — «герл», и периодически зовем близких к столу фразой «Садитесь жрать, пожалуйста».
Но все ли детали знаменитого фильма вы сможете вспомнить? Так ли хорошо его на самом деле знаете?
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