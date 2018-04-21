Тест: угадайте актеров русского происхождения

Среди звезд Голливуда множество выходцев из России, чьи предки эмигрировали в Америку, спасаясь от революции, войн и просто в поисках лучшей жизни за океаном. Самые известные из них, конечно, Мила Йовович Леонардо Ди Каприо . Но на самом деле, список голливудских звезд, в чьих жилах течет русская кровь, можно продолжать очень долго.

Вы наверняка удивитесь, но, например, Стивен Спилберг может похвастаться не только русскими корнями, но даже родством с Борисом Пастернаком . Муж сестры режиссера — родственник русского поэта.

А сможете ли вы догадаться, в чьих еще жилах течет русская кровь?