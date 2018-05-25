Клептомания или наркотики: угадайте скандал

Тест: что вы знаете о скандалах в киноиндустрии?

Знаменитости любят находиться в центре внимания, но у этой медали есть и обратная сторона. Повышенный интерес публики остается, даже когда звезда уже не на коне. И вместо того, чтобы чествовать и боготворить недавнего любимца, публика ополчается на него с жестокой критикой. Между тем, звезды — самые обычные люди, одни из них любят выпить, другие — просто поскандалить на ровном месте, третьи же — и вовсе страдают тяжелыми психологическими расстройствами. И вся их неприглядная жизнь происходит под микроскопом "желтой прессы", и потому громкие скандалы с участием кинозвезд — обычное для Голливда дело.

Пройдите тест и узнайте, из-за чего звезды первой величины рушат свою голливудскую карьеру.