Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой 

15 мая 2005 года от нас ушла замечательная актриса Наталья Гундарева. Она царила в кинематографе и на сцене Московского академического театра имени Маяковского, будучи по-настоящему народной актрисой.
Наталья родилась в Москве 28 августа 1948 года, в семье инженеров. Отец работал инженером на заводе малолитражных автомобилей, мать — инженером-проектировщиком в конструкторском бюро ЦНИИ строительства торговых и промышленных зданий.
Наталья собиралась продолжить родительскую профессию, а в 10 классе даже начала работать чертежницей, хотя и увлекалась театром.
Но друг Натальи Виктор Павлов, в будущем знаменитый актер, уговорил ее поступить в Щукинское училище. Там она училась вместе с Константином Райкиным, Натальей Варлей, Юрием Богатыревым.
После выпуска Гундарева выбрала театр имени Маяковского, несмотря на то, что несколько лет главный режиссер театра Андрей Гончаров давал актрисе только маленькие роли. Такая уверенность в себе и в режиссере оправдала себя. В 1974 году Гундарева с блеском исполнила роль Липочки в пьесе "свои люди — сочтемся". О ней заговорила вся Москва.
Кинематограф сделал актрису по-настоящему знаменитой, при этом она была одинаково убедительна и в роли аристократок, и в роли простых женщин из народа.
Наталья Гундарева была замужем трижды. Первым ее мужем был режиссер Леонид Хейфец, вторым — актер Виктор Корешков, а третьим — актер Михаил Филиппов. С ним она прожила до самой своей смерти. Детей у актрисы не было.
В 1999 году Наталья, всегда требовательная к себе, резко сбросила вес и решилась на пластическую операцию, что негативно повлияло на ее самочувствие. В июле 2001 года из-за аномальной жары она перенесла ишемический инсульт. Через год она смогла переехать домой, но полностью оправиться так и не успела.
15 мая 2005 года Наталья Гундарева умерла в больнице Св. Алексия из-за повторного геморрагического инсульта. Актриса похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.
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