Ещё
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Тест на знание советского Шерлока Холмса 

Рамблер 16 мая 2018
Фото: Кадр из сериала "Кадр из сериала "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Наверняка вы многое забыли из этой экранизации романа Артура Конан Дойла. Цикл советских телефильмов о гениальном сыщике выходил на экраны в 1979-1986 годах. После этого кто только ни снимал фильмы и сериалы о Шерлоке Холмсе! Поэтому нет ничего удивительного в том, что многое забылось или перепуталось.
Предлагаем вам прочитать интересные факты о советской экранизации, а и заодно пройти тест и узнать, что вы помните о сериале.
  • Режиссер Игорь Масленников хотел видеть в главной роли Александра Кайдановского или Олега Янковского, однако на пробах стало ясно, что именно из Василия Ливанова получился идеальный английский сыщик. У актера был очень тяжелый, взрывной характер, после съемок Масленников говорил: "Моя седая голова — это результат восьмилетнего общения с Василием Борисовичем Ливановым… Терпел потому, что уж очень удачный был выбор".
  • Кстати, Виталия Соломина художественный совет тоже не утверждал на роль, объясняя это тем, что для англичанина у него слишком славянская внешность. Однако режиссер настаивал. Он считал, что с усиками Соломин — вылитый Конан Дойл в молодсти.
  • Рину Зеленую тоже не хотели брать в съемочную группу. Она не подходила по возрасту. Говорили даже, что он "не доживет до конца съемок". Ей в то время было уже 77 лет.
  • Трубку для Шерлока Холмса делал знаменитый трубочный мастер Алексей Федоров по прозвищу "Дед". Его трубки курила не только вся творческая элита СССР, но и Сталин с Жоржем Сименоном.
  • Лондон снимали в Риге, Ленинграде, Таллине и Абхазии. Дом Шерлока Холмса и доктора Ватсона находился на рижской улице Яуниела.
  • Правда "Лондон" тоже появляется в сериале однажды, а именно — его река Темза, которую снял по просьбе режиссера его знакомый корреспондент, отправившийся в Лондон по работе.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы25
Интересные факты о комедии «Берегись автомобиля»8
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение