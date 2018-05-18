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Тест: помните ли вы фильм «Осенний марафон»
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Тест: помните ли вы фильм «Осенний марафон» 

Рамблер 18 мая 2018
Фото: Кадр из фильма "Осенний марафон"
Режиссер фильма Георгий Данелия считал "Осенний марафон" одним из трех своих фильмов (включая "Я шагаю по Москве" и "Не горюй"), за который можно поставить твердую пятерку. И если бы ему представилась возможность переснять картину, он бы не стал ничего переделывать.
"Осенний марафон" часто называли фильмом мужских ужасов — в ситуации сложного выбора между хорошей женой и нежной оказывались многие. Данелия не скрывал, что и он сам — отчасти тоже Бузыкин. Олега Басилашвили первоначально не рассматривали в качестве главного героя, на пробы его пригласила ассистент режиссера, и даже после проб его не хотели утверждать. Свое решение Данелия изменил, когда предложил актеру подвезти его до дома и увидел, как он топчется на перекрестке, не решаясь сразу перейти дорогу. Позже ассистент призналась, что специально попросила актера не выходить из образа.
Пройдите тест и проверьте, сможете ли угадать реплики героев из любимого фильма.
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