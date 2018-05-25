Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?

Советская эпоха давно ушла в прошлое, но ее уникальный юмор и харизматичность героев на экране по-прежнему заставляют нас раз за разом пересматривать старые картины и повторять крылатые фразы вслед за любимыми персонажами.

Здесь мы собрали самые кассовые и популярные у народа фильмы прошлых лет, которые расхватали на цитаты. Мы используем эти фразы каждый день, но не всегда точно помним, откуда они.