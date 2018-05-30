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Помните ли вы сериал «Просто Мария»?
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Где Хуан-Карлос соблазнил Марию: тест по сериалу 

Рамблер 30 мая 2018
Фото: Кадр из сериала «Просто Мария»
В начале 90-х сериал «Просто Мария» был одним из самых популярных на отечественном ТВ. За наполненной «мыльными» событиями жизнью главной героини Марии Лопес и ее воздыхателей Виктора Каррено и Хуана-Карлоса дель Вильяра следила вся страна. 141-серийный фильм задумывался как масштабное полотно и охватывал более двадцати лет из жизни героев.
Рейтинги у сериала были столь высоки, что образ Марии в исполнении Виктории Руффо даже использовал Мавроди для рекламы своей «пирамиды».
Впрочем, ни в каких махинациях Мария Лопес, конечно, не участвовала. Или участвовала? Предлагаем пройти наш тест и узнать, как много вы помните о страданиях героев и перипетиях сюжета «Просто Марии»!
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