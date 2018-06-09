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Откуда Баба-Яга: тест про творчество Георгия Милляра
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Откуда Баба-Яга: тест про творчество Георгия Милляра 

Рамблер 9 июня 2018
Фото: Киностудия имени М. Горького
4 июня 1993 года из жизни ушел замечательный актер Георгий Милляр. Удивительно, но артист, переигравший всю русскую нечистую силу, был наполовину французом.
Его настоящая фамилия — де Мильё. Он родился 25 октября (7 ноября) 1903 года в Москве в семье семье французского инженера-мотосроителя и дочери иркутского золотопромышленника. Несмотря на то, что в 1906 году мальчик потерял отца, он с детства жил в роскоши.
После революции семья потеряла все, включая дом в Геленджике и большую московскую квартиру, где им оставили одну комнату. Он сменил фамилию и впоследствии никогда не распространялся о своем происхождении, скрывая даже знание иностранных языков, французского и немецкого.
Милляр прославился сотрудничеством с режиссером сказок Александром Роу, который снимал его в каждой своей картине.
Образы Бабы-Яги, Кощея, глупых царей и разбойников, и многие другие стали по-настоящему узнаваемыми в его исполнении, он вдохнул в них новую жизнь, сделал злой сатирой на современность. Причем иногда он играл несколько персонажей в одном фильме сразу.
Кроме того, Милляр считался признанным королем эпизода, одинаково превосходно играя как современников, так и гостей из прошлого.
Пройдите наш тест и вспомните самые яркие сказочные роли Георгия Францевича Милляра.
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