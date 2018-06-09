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«Узник замка Иф»: вспомните историю Монте-Кристо
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«Узник замка Иф»: вспомните историю Монте-Кристо 

Рамблер 9 июня 2018
Фото: Кадр из фильма "Узник замка Иф"
В 1988 году на экраны вышла еще одна экранизация Дюма от Георгия Юнгвальда-Хилькевича — "Узник замка Иф". Однако в отличие от солнечных "Мушкетеров", фильм по роману "Граф Монте-Кристо" получился более мрачным и серьезным, под стать книге.
Гениальная харизма Виктора Авилова, рок-баллады в исполнении Александра Градского и острая особенно для нашей страны история несправедливо осужденного Эдмона Дантеса, который вершит жестокое правосудие — все это сделало картину максимально далекой от костюмно-исторического жанра.
Для Анны Самохиной и Надиры Мирзаевой участие в фильме стало дебютом в актерской карьере. С Мирзаевой у режиссера вспыхнул служебный роман, который впоследствии перерос в крепкий брак.
Пройдите наш тест и вспомните замечательную картину!
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