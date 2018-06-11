Тест: из какого фильма это животное?

Сегодня технологии дошли до того, что можно не заставлять животных сниматься сотни дублей. Для этого теперь есть специальные компьютерные технологии. Тем интереснее! Змеи получаются мудрыми: вспомните хотя бы тигрового питона Каа из "Книги джунглей". Медведи выглядят дружелюбными. Отличный тому пример — медведь Паддингтон, который приехал в Лондон, чтобы стать настоящим джентльменом и обрести семью.

Но, конечно, есть фильмы, где реальные животные участвуют в съемках по-настоящему. Некоторые из них даже становятся популярными. Так, обезьянка-капуцин Кэти, которая снималась в роли Марселя, питомца Росса Гэллера из культового сериала "Друзья", позже играла роль зараженной обезьяны в фильме "Эпидемия". Вот это звезда!

Попробуйте вспомнить, в каких фильмах снимались эти животные.