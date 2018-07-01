Тест: помните ли вы фильм «Берегись автомобиля»

Фильм "Берегись автомобиля" вышел на экраны в 1966 году. Это первая работа режиссера и сценариста Эльдара Рязанова в соавторстве с Эмилем Брагинским , опыт оказался настолько удачным, что они продолжили сотрудничать.

История скромного страхового агента, который вел борьбу со взяточниками доступным ему способом — он угонял автомобили у тех, кто приобрел их на нетрудовые доходы. А после продажи переводил вырученные деньги в детские дома.

До сих пор фильм остается в числе любимых у российского зрителя, а реплики персонажей давно стали крылатыми. А вы сможете вспомнить самые известные цитаты?