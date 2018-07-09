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Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»
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«И тут Остапа понесло»: помните ли вы фильм 

Рамблер 9 июля 2018
Фото: Кадр из фильма "12 стульев"
Экранизация знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова до сих пор любима зрителями. Фильм "12 стульев" режиссера Марка Захарова вышел в 1976 году, пятью годами позже одноименной ленты Леонида Гайдая. Последний, кстати, был не в восторге от работы Захарова, назвав это "уголовным преступлением". Андрей Миронов и Анатолий Папанов, которые сыграли у Марка Захарова Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, пробовались на те же роли и у Данелии, но ему актеры показались недостаточно убедительными, и он утвердил других. А вот некоторые артисты смогли сыграть в обеих экранизациях, например, Савелий Крамаров и Георгий Вицин, правда играли они уже других персонажей. Интересно, что фильм полностью снят в павильонах, хотя действие некоторых сцен происходит на улице — это все декорации.
А вы сможете завершить реплики любимых героев?
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