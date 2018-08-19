Ещё
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Актеры, которые спасали людей по-настоящему 

Рамблер 19 августа 2018
Актёры, изображающие неустрашимых героев в боевиках, часто и в жизни оказываются смельчаками. Эти артисты спасали людей от гибели не на съёмочной площадке.
1. Бенедикт Камбербэтч во время поездки на такси увидел, что на велосипедиста напали четверо хулиганов. Актёр выскочил из машины и вступился за мужчину. Позднее Камбербэтч заявил, что не считает этот поступок героическим.
2. Джейми Фокс спас человека из горящей машины. Он увидел, что возле его дома автомобиль перевернулся и загорелся. Джейми выбил стекло, справился с ремнём безопасности и буквально в последний момент вытащил водителя.
3. Джерард Батлер спас 14-летнего мальчика, который уже почти утонул. Актёр отдыхал на пикнике, когда послышались крики подростка, просившего спасти его тонущего друга. Джерард бросился в реку, вытащил подростка, который уже был без сознания и сделал ему искусственное дыхание.
4. Спасение утопающего и на счету и Тома Хэнкса. Совершая утреннюю пробежку, он услышал крики со стороны реки и увидел тонущего мужчину. Течение было сильным, поэтому актёр некоторое время бежал вдоль реки, не теряя бедолагу из виду, а потом нырнул в воду и вытащил мужчину.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение