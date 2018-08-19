Актеры, которые спасали людей по-настоящему

Актёры, изображающие неустрашимых героев в боевиках, часто и в жизни оказываются смельчаками. Эти артисты спасали людей от гибели не на съёмочной площадке.

1. Бенедикт Камбербэтч во время поездки на такси увидел, что на велосипедиста напали четверо хулиганов. Актёр выскочил из машины и вступился за мужчину. Позднее Камбербэтч заявил, что не считает этот поступок героическим.

2. Джейми Фокс спас человека из горящей машины. Он увидел, что возле его дома автомобиль перевернулся и загорелся. Джейми выбил стекло, справился с ремнём безопасности и буквально в последний момент вытащил водителя.

3. Джерард Батлер спас 14-летнего мальчика, который уже почти утонул. Актёр отдыхал на пикнике, когда послышались крики подростка, просившего спасти его тонущего друга. Джерард бросился в реку, вытащил подростка, который уже был без сознания и сделал ему искусственное дыхание.