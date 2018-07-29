Ещё
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица» 

Рамблер 29 июля 2018
Фото: Кадр из фильма "Максим Перепелица"
Фильм "Максим Перепелица" вышел на экраны в 1955 году и стал любимым для нескольких поколений советских зрителей, а теперь уже не и российских.
История взросления простого деревенского шалопая, который проявил себя хорошим товарищем и достойным бойцом, тронула сердца многих. В армию Максим Перепелица уходил с репутацией непутевого весельчака, а вернулся младшим сержантом, чем, конечно, сразу же покорил своенравную Марусю.
Кстати, именно в этом фильме впервые был показан автомат Калашникова, тот самый АК-47, а также самозарядный карабин Симонова, которые поступили на вооружение в 1949 году.
Для Леонида Быкова этот фильм стал третьим в карьере и первым, где он сыграл главную роль. А знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина впервые появилась в эпизоде, тогда ее имя даже не было указано в титрах, но позже ее также ждал успех.
Предлагаем вместе с нами вспомнить любимые эпизоды и пройдите наш тест.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы25
Интересные факты о комедии «Берегись автомобиля»8
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение