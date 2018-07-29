Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»

Фильм "Максим Перепелица" вышел на экраны в 1955 году и стал любимым для нескольких поколений советских зрителей, а теперь уже не и российских.

История взросления простого деревенского шалопая, который проявил себя хорошим товарищем и достойным бойцом, тронула сердца многих. В армию Максим Перепелица уходил с репутацией непутевого весельчака, а вернулся младшим сержантом, чем, конечно, сразу же покорил своенравную Марусю.

Кстати, именно в этом фильме впервые был показан автомат Калашникова, тот самый АК-47, а также самозарядный карабин Симонова, которые поступили на вооружение в 1949 году.

Для Леонида Быкова этот фильм стал третьим в карьере и первым, где он сыграл главную роль. А знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина впервые появилась в эпизоде, тогда ее имя даже не было указано в титрах, но позже ее также ждал успех.

Предлагаем вместе с нами вспомнить любимые эпизоды и пройдите наш тест.