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Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
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Обаятельный карманник влюбил в себя девушек 

Рамблер 15 августа 2018
Режиссёр Александр Файнциммер был в отчаянии, готовясь к съёмкам фильма «Трактир на Пятницкой»: у него не было актёра на роль карманника Пашки-Америки. Спас ситуацию ассистент, который привёл на съёмочную площадку молодого артиста из Ленинграда. В активе начинающего исполнителя была всего одна значительная роль — король Филипп в учебной постановке «Тиль Уленшпигель». Как только пробы завершились, Файнциммер понял, что он нашёл именно того, кого нужно. Так в ленту попал Александр Галибин. Он так замечательно сыграл в ленте, что в него моментально влюбились все девушки Советского Союза, а криминальные авторитеты признали в нём своего. Галибин тщательно подготовился к участию в картине. Для начала он прочёл всё про историю бандитского НЭПа, потом измучил вопросами о жизни блатных сценариста Николая Леонова, а затем досконально изучил тюремный жаргон. Но в итоге Пашка-Америка получился настолько очаровательным, что киночиновники обвинили Галибина в романтиизации криминального мира. Впрочем, прокатную судьбы «Трактира на Пятницкой» это не испортило: в 1978 году картина вошла в число лидеров проката в СССР.
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