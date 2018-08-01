Кинопремьеры августа: что посмотреть

В августе, во время жары и дождей, а то и еще каких погодных экстремумов, не сходить в кино — ну просто глупость несусветная. Все бросаем и идем! Тем паче, что есть в кино, на что «запасть».
2 августа все и начнется!
Открывает парад кинопремьер французский триллер «Опасная игра Слоун». Джессика Честейн в фильме играет редкостную… хм, женщину. Политический бизнес США — у ее ног: она рискует, она сексуальна, он востребована, желанна, обожаема и ненавидима, ее зовут Элизабет Стоун, и у нее нет сомнений ни в чем. Только одно «но» появляется вдруг на ее горизонте: она берется за дело, успех в котором может стоить ей всего…
Кроме того, две яркие премьеры начала августа — «Судная ночь. Начало» и «Кодекс Готти».
Первый фильм — мрачный мрак, ужас-ужас, фантастика и боевик в одном лице. Прежде чем сделать выбор смотреть — не смотреть, сделайте выбор куда сложнее: решите, хотели бы вы проживать в мире, где нет ни безработицы, ни преступности, то есть фактически в социальном раю? А, уже киваете? Хорошо. Но есть одно «но»: раз в год вас ждет одна ночь абсолютного беззакония. И стоит ли этот кошмар предыдущего года блаженства — вопрос.
Что же касается «Кодекса Готти», то главную роль в нем исполнил Джон Траволта, и этим все сказано. Папаша Готти — крутой криминальный авторитет — собирается передавать дела сыну, а сынок, как выясняется, не очень-то хочет наследовать папин криминальный «уклад жизни»…
Любителей чудесных добрых мультфильмов наверное порадует «Кристофер Робин», в котором выросший Робин встречает друга детства — Винни Пуха, вместе с которым он будет стремиться вернуться в любимый Стоакровый лес. Но возможно ли это — большой вопрос.
Да, ну как же, пару слов о «Шоу Мистико»! Карлус Диегис, Венсан Кассель, Марианна Шименес. Кое-что из недавнего этот фильм вам напомнит, не буду пока говорить, что именно, но он о цирковой династии, причем все основано на реальных источниках. Кроме того — «Голубая игуана», «Вилли и крутые тачки» — что угодно!
Даже документальный фильм о Мадонне. –«Рождение легенды».
Безусловно, многие в этот день пойдут в кино лишь для того, чтобы попасть на «Космическую одиссею» Стэнли Кубрика. Оставим без комментариев!
30 августа — «Как женить холостяка» с Киану Ривзом и Вайноной Райдер. Пожалуй, их присутствие отчасти примиряет с самой картиной — таких ведь было сто!
Все предложения августа почему-то слегка томные, в них сквозит некая мягкость, нежность, а может и сожаление, что лето заканчивается так быстро. Но не забудьте — там точно есть фильм, который от томности далек: третья часть «Гоголя», на этот раз «Гоголь. Страшная месть» выходит в прокат. Рейтинг ожиданий высокий, желаем фильму успеха!
В «меню» августа есть также «Выжившие» (Франция жжет, ужасы и драма), «Труп» режиссера Ван Ружена, еще одна французская картина — «Нас не догонят» и картина Джанлуки Ансанелли «Из Неаполя с любовью» — это итальянская комедия.