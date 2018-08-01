Кинопремьеры августа: что посмотреть, а что… как хотите

В августе, во время жары и дождей, а то и еще каких погодных экстремумов, не сходить в кино — ну просто глупость несусветная. Все бросаем и идем! Тем паче, что есть в кино, на что «запасть».

2 августа все и начнется!

«Опасная игра Слоун». Открывает парад кинопремьер французский триллер Джессика Честейн в фильме играет редкостную… хм, женщину. Политический бизнес США — у ее ног: она рискует, она сексуальна, он востребована, желанна, обожаема и ненавидима, ее зовут Элизабет Стоун, и у нее нет сомнений ни в чем. Только одно «но» появляется вдруг на ее горизонте: она берется за дело, успех в котором может стоить ей всего…

Кроме того, две яркие премьеры начала августа — «Судная ночь. Начало» и «Кодекс Готти».

Первый фильм — мрачный мрак, ужас-ужас, фантастика и боевик в одном лице. Прежде чем сделать выбор смотреть — не смотреть, сделайте выбор куда сложнее: решите, хотели бы вы проживать в мире, где нет ни безработицы, ни преступности, то есть фактически в социальном раю? А, уже киваете? Хорошо. Но есть одно «но»: раз в год вас ждет одна ночь абсолютного беззакония. И стоит ли этот кошмар предыдущего года блаженства — вопрос.

«Кодекса Готти», то главную роль в нем исполнил Что же касается, то главную роль в нем исполнил Джон Траволта , и этим все сказано. Папаша Готти — крутой криминальный авторитет — собирается передавать дела сыну, а сынок, как выясняется, не очень-то хочет наследовать папин криминальный «уклад жизни»…

«Кристофер Робин», в котором выросший Робин встречает друга детства — Винни Пуха, вместе с которым он будет стремиться вернуться в любимый Стоакровый лес. Но возможно ли это — большой вопрос. Любителей чудесных добрых мультфильмов наверное порадует, в котором выросший Робин встречает друга детства — Винни Пуха, вместе с которым он будет стремиться вернуться в любимый Стоакровый лес. Но возможно ли это — большой вопрос.

«Шоу Мистико»! Карлус Диегис, «Голубая игуана», «Вилли и крутые тачки» — что угодно! Да, ну как же, пару слов о Венсан Кассель , Марианна Шименес. Кое-что из недавнего этот фильм вам напомнит, не буду пока говорить, что именно, но он о цирковой династии, причем все основано на реальных источниках. Кроме того —— что угодно!

«Рождение легенды». Даже документальный фильм о Мадонне . –

«Космическую одиссею» Безусловно, многие в этот день пойдут в кино лишь для того, чтобы попасть на Стэнли Кубрика . Оставим без комментариев!

«Как женить холостяка» с Киану Ривзом и 30 августа — Вайноной Райдер . Пожалуй, их присутствие отчасти примиряет с самой картиной — таких ведь было сто!

Все предложения августа почему-то слегка томные, в них сквозит некая мягкость, нежность, а может и сожаление, что лето заканчивается так быстро. Но не забудьте — там точно есть фильм, который от томности далек: третья часть «Гоголя», на этот раз «Гоголь. Страшная месть» выходит в прокат. Рейтинг ожиданий высокий, желаем фильму успеха!