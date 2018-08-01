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Что смотреть в кино со 2 августа 

Ivi.ru 1 августа 2018
На этой неделе в кинотеатрах — кондиционеры и фильмы: про плюшевого Винни, Пятачка, Тигрулю и других; об опасных политических интригах и манипуляциях; пара ужастиков; одна драма про легендарного мафиозного босса и еще разное другое.

Кристофер Робин

Режиссер: Марк Форстер
В ролях: Хейли Этвелл, Юэн МакГрегор, Тоби Джонс, Джим Каммингс, Брэд Гэррет, Питер Капальди
Жанр: сказка
Кристофер Робин стал взрослым и ужасно занятым дяденькой, он все время на работе, которая держит его в напряжении и не оставляет времени на общение с семьей. Он совсем загнал себя и отчаялся, когда встретил на парковой скамеечке старого плюшевого друга Винни Пуха.
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Опасная игра Слоун

Режиссер: Джон Мэдден
В ролях: Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам
Жанр: триллер
Элизабет Слоун — искусный манипулятор, она умеет предугадывать шаги оппонента и работать на опережение. Она привыкла всегда побеждать в политических битвах, так что обиженных на нее в Вашингтоне пруд пруди. Однажды они решают «утопить» конкурентку, и, кажется, это будет самым серьезным сражением в ее жизни.
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Жаркие летние ночи

Режиссер: Элайджа Байнум
В ролях: Тимоти Шаламе, Майка Монро, Алекс Роу, Эмори Коэн, Томас Джейн, Майя Митчелл
Жанр: драма
У Дэниэла выдались насыщенные летние каникулы: жизнь на побережье, влюбленность в красивую девушку, подработка наркоторговцем, весьма разнообразные и необычные знакомства по работе. Очень немногое из этого он мог бы рассказать в сочинении «Как я провел это лето».
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Судная ночь. Начало

Режиссер: Герард МакМюррей
В ролях: И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Магга, Патрик Дарро, Мариса Томей, Лорен Луна Велес
Жанр: ужасы
Альтернативные США живут в идеальном мире, где нет войн, преступлений и безработицы, но плата за это — судная ночь. Одна ночь в году, когда любое ужасное преступление сойдет с рук.
Это четвертый фильм франшизы, который расскажет, как зарождалась жуткая традиция.
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Кодекс Готти

Режиссер: Кевин Коннолли
В ролях: Джон Траволта, Келли Престон, Спенсер Лофранко, Эшли Кусато, Прюитт Тэйлор Винс, Стейси Кич
Жанр: криминальная драма
Основано на реальных событиях. История Джона Готти — одого из самых известных и влиятельных гангстеров XX века, босса семьи Гамбино. Его подопечные занимались самыми разнообразными направлениями преступной деятельности: рэкетом, вымогательством, азартными играми, ростовщичеством, выбиванием долгов, заказными убийствами, махинациями со строительными подрядами и захоронениями высокотоксичного мусора, ограблениями и разбоем и т. д.
Купить билеты на фильм "Кодекс Готти" можно на Афише.

Голодные Z

Режиссер: Робин Обер
В ролях: Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Шарлотта Сен-Мартен, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар
Жанр: ужасы
Зомби-апокалипсис приходит в сельскую глубинку в Канаде. Местные жители превращаются в кровожадных монстров, а те, кто остались незараженными, пытаются добраться до бункера, где можно было бы укрыться от тварей — бывших соседей, друзей и даже родственников.
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Шпионская игра

Режиссер: Бен Луин
В ролях: Пол Радд, Марк Стронг, Конни Нильсен, Гай Пирс, Сиенна Миллер, Пол Джаматти
Жанр: триллер
В годы Второй мировой войны Мо Берг становится шпионом. Привычная жизнь интеллектуала, полиглота, известного спортсмена-бейсболиста остается где-то далеко в прошлом, зато многочисленные и разнообразные таланты очень нужны для ответственного задания. Он должен проникнуть в нацистскую Германию и выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из разработчиков атомной бомбы.
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Мальчишник в Европе

Режиссер: Ксавье Жанс
В ролях: Аликс Пуасон, Алис Белаиди, Маню Пайе, Джонатан Коэн, Месье Пуп, Манон Аллендер
Жанр: комедия
Два друга, скучающие на своих обыкновенных работах, придумывают новую: они будут организовывать для французов безумные и запоминающиеся на всю жизнь мальчишники в Будапеште.
В основе сюжета реальная история Аурелиена Будье и Александра Мартуччи.
Купить билеты на фильм "Мальчишник в Европе" можно на Афише.

Планета зверей

Режиссер: Хань Янь  В ролях: Ли Ифэн, Чжоу Дунъюй, Майкл Дуглас, Цао Бинкунь, Эрик Хейз, Альберто Ланселлотти
Жанр: драма
Главный герой настолько погряз в долгах, что готов поставить свою жизнь на кон в бесчеловечной игре на выживание.
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Между рядами

Режиссер: Томас Штубер
В ролях: Сандра Хюллер, Франц Роговский, Петер Курт, Хеннинг Пекер, Герди Цинт, Матиас Бреннер
Жанр: драма
Водитель погрузчика Кристиан в супермаркете влюбляется в работницу из отдела сладостей Марион. Их романтические беседы проходят возле кофейного автомата, но Кристиан слишком робок, чтобы пригласить девушку на настоящее свидание.
Купить билеты на фильм "Между рядами" можно на Афише.
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