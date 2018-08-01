Что смотреть в кино со 2 августа 

На этой неделе в кинотеатрах — кондиционеры и фильмы: про плюшевого Винни, Пятачка, Тигрулю и других; об опасных политических интригах и манипуляциях; пара ужастиков; одна драма про легендарного мафиозного босса и еще разное другое.
Кристофер Робин
Режиссер: Марк Форстер
В ролях: Хейли Этвелл, Юэн МакГрегор, Тоби Джонс, Джим Каммингс, Брэд Гэррет, Питер Капальди
Жанр: сказка
Кристофер Робин стал взрослым и ужасно занятым дяденькой, он все время на работе, которая держит его в напряжении и не оставляет времени на общение с семьей. Он совсем загнал себя и отчаялся, когда встретил на парковой скамеечке старого плюшевого друга Винни Пуха.
Опасная игра Слоун
Режиссер: Джон Мэдден
В ролях: Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам
Жанр: триллер
Элизабет Слоун — искусный манипулятор, она умеет предугадывать шаги оппонента и работать на опережение. Она привыкла всегда побеждать в политических битвах, так что обиженных на нее в Вашингтоне пруд пруди. Однажды они решают «утопить» конкурентку, и, кажется, это будет самым серьезным сражением в ее жизни.
Жаркие летние ночи
Режиссер: Элайджа Байнум
В ролях: Тимоти Шаламе, Майка Монро, Алекс Роу, Эмори Коэн, Томас Джейн, Майя Митчелл
Жанр: драма
У Дэниэла выдались насыщенные летние каникулы: жизнь на побережье, влюбленность в красивую девушку, подработка наркоторговцем, весьма разнообразные и необычные знакомства по работе. Очень немногое из этого он мог бы рассказать в сочинении «Как я провел это лето».
Судная ночь. Начало
Режиссер: Герард МакМюррей
В ролях: И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Магга, Патрик Дарро, Мариса Томей, Лорен Луна Велес
Жанр: ужасы
Альтернативные США живут в идеальном мире, где нет войн, преступлений и безработицы, но плата за это — судная ночь. Одна ночь в году, когда любое ужасное преступление сойдет с рук.
Это четвертый фильм франшизы, который расскажет, как зарождалась жуткая традиция.
Кодекс Готти
Режиссер: Кевин Коннолли
В ролях: Джон Траволта, Келли Престон, Спенсер Лофранко, Эшли Кусато, Прюитт Тэйлор Винс, Стейси Кич
Жанр: криминальная драма
Основано на реальных событиях. История Джона Готти — одого из самых известных и влиятельных гангстеров XX века, босса семьи Гамбино. Его подопечные занимались самыми разнообразными направлениями преступной деятельности: рэкетом, вымогательством, азартными играми, ростовщичеством, выбиванием долгов, заказными убийствами, махинациями со строительными подрядами и захоронениями высокотоксичного мусора, ограблениями и разбоем и т. д.
Голодные Z
Режиссер: Робин Обер
В ролях: Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Шарлотта Сен-Мартен, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар
Жанр: ужасы
Зомби-апокалипсис приходит в сельскую глубинку в Канаде. Местные жители превращаются в кровожадных монстров, а те, кто остались незараженными, пытаются добраться до бункера, где можно было бы укрыться от тварей — бывших соседей, друзей и даже родственников.
Шпионская игра
Режиссер: Бен Луин
В ролях: Пол Радд, Марк Стронг, Конни Нильсен, Гай Пирс, Сиенна Миллер, Пол Джаматти
Жанр: триллер
В годы Второй мировой войны Мо Берг становится шпионом. Привычная жизнь интеллектуала, полиглота, известного спортсмена-бейсболиста остается где-то далеко в прошлом, зато многочисленные и разнообразные таланты очень нужны для ответственного задания. Он должен проникнуть в нацистскую Германию и выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из разработчиков атомной бомбы.
Мальчишник в Европе
Режиссер: Ксавье Жанс
В ролях: Аликс Пуасон, Алис Белаиди, Маню Пайе, Джонатан Коэн, Месье Пуп, Манон Аллендер
Жанр: комедия
Два друга, скучающие на своих обыкновенных работах, придумывают новую: они будут организовывать для французов безумные и запоминающиеся на всю жизнь мальчишники в Будапеште.
В основе сюжета реальная история Аурелиена Будье и Александра Мартуччи.
Планета зверей
Режиссер: Хань Янь В ролях: Ли Ифэн, Чжоу Дунъюй, Майкл Дуглас, Цао Бинкунь, Эрик Хейз, Альберто Ланселлотти
Жанр: драма
Главный герой настолько погряз в долгах, что готов поставить свою жизнь на кон в бесчеловечной игре на выживание.
Между рядами
Режиссер: Томас Штубер
В ролях: Сандра Хюллер, Франц Роговский, Петер Курт, Хеннинг Пекер, Герди Цинт, Матиас Бреннер
Жанр: драма
Водитель погрузчика Кристиан в супермаркете влюбляется в работницу из отдела сладостей Марион. Их романтические беседы проходят возле кофейного автомата, но Кристиан слишком робок, чтобы пригласить девушку на настоящее свидание.