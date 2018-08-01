Что смотреть в кино со 2 августа

На этой неделе в кинотеатрах — кондиционеры и фильмы: про плюшевого Винни, Пятачка, Тигрулю и других; об опасных политических интригах и манипуляциях; пара ужастиков; одна драма про легендарного мафиозного босса и еще разное другое.

Кристофер Робин

Жанр: сказка

Кристофер Робин стал взрослым и ужасно занятым дяденькой, он все время на работе, которая держит его в напряжении и не оставляет времени на общение с семьей. Он совсем загнал себя и отчаялся, когда встретил на парковой скамеечке старого плюшевого друга Винни Пуха.

Опасная игра Слоун

Жанр: триллер

Элизабет Слоун — искусный манипулятор, она умеет предугадывать шаги оппонента и работать на опережение. Она привыкла всегда побеждать в политических битвах, так что обиженных на нее в Вашингтоне пруд пруди. Однажды они решают «утопить» конкурентку, и, кажется, это будет самым серьезным сражением в ее жизни.

Жаркие летние ночи

Режиссер: Элайджа Байнум

Жанр: драма

У Дэниэла выдались насыщенные летние каникулы: жизнь на побережье, влюбленность в красивую девушку, подработка наркоторговцем, весьма разнообразные и необычные знакомства по работе. Очень немногое из этого он мог бы рассказать в сочинении «Как я провел это лето».

Судная ночь. Начало

Режиссер: Герард МакМюррей

Жанр: ужасы

Альтернативные США живут в идеальном мире, где нет войн, преступлений и безработицы, но плата за это — судная ночь. Одна ночь в году, когда любое ужасное преступление сойдет с рук.

Это четвертый фильм франшизы, который расскажет, как зарождалась жуткая традиция.

Кодекс Готти

Жанр: криминальная драма

Основано на реальных событиях. История Джона Готти — одого из самых известных и влиятельных гангстеров XX века, босса семьи Гамбино. Его подопечные занимались самыми разнообразными направлениями преступной деятельности: рэкетом, вымогательством, азартными играми, ростовщичеством, выбиванием долгов, заказными убийствами, махинациями со строительными подрядами и захоронениями высокотоксичного мусора, ограблениями и разбоем и т. д.

Голодные Z

Режиссер: Робин Обер

В ролях: Марк-Андре Гронден , Монья Шокри, Шарлотта Сен-Мартен, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар

Жанр: ужасы

Зомби-апокалипсис приходит в сельскую глубинку в Канаде. Местные жители превращаются в кровожадных монстров, а те, кто остались незараженными, пытаются добраться до бункера, где можно было бы укрыться от тварей — бывших соседей, друзей и даже родственников.

Шпионская игра

Режиссер: Бен Луин

Жанр: триллер

В годы Второй мировой войны Мо Берг становится шпионом. Привычная жизнь интеллектуала, полиглота, известного спортсмена-бейсболиста остается где-то далеко в прошлом, зато многочисленные и разнообразные таланты очень нужны для ответственного задания. Он должен проникнуть в нацистскую Германию и выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из разработчиков атомной бомбы.

Мальчишник в Европе

Жанр: комедия

Два друга, скучающие на своих обыкновенных работах, придумывают новую: они будут организовывать для французов безумные и запоминающиеся на всю жизнь мальчишники в Будапеште.

В основе сюжета реальная история Аурелиена Будье и Александра Мартуччи.

Планета зверей

Режиссер: Хань Янь В ролях: Ли Ифэн, Чжоу Дунъюй, Майкл Дуглас , Цао Бинкунь, Эрик Хейз, Альберто Ланселлотти

Жанр: драма

Главный герой настолько погряз в долгах, что готов поставить свою жизнь на кон в бесчеловечной игре на выживание.

Между рядами

Жанр: драма

Водитель погрузчика Кристиан в супермаркете влюбляется в работницу из отдела сладостей Марион. Их романтические беседы проходят возле кофейного автомата, но Кристиан слишком робок, чтобы пригласить девушку на настоящее свидание.