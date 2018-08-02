Главные кинопремьеры недели

Рассказываем о самых интересных новинках российского кинопроката.

«Опасная игра Слоун», режиссёр Джон Мэдден

Элизабет Слоун — одаренный, бесстрастный и фантастически работоспособный лоббист. Филигранно владея искусством манипуляции, она заставляет Конгресс принимать законы, необходимые ее заказчикам, и не брезгует никакими контрактами, пока от нее не требуют дискредитировать новый проект об усилении контроля за оборот и хранением оружия. По одной ей ведомым причинам Слоун отказывается от работы и, более того, переходит на сторону оппозиции. Так начинается самый масштабный в ее карьере бой без правил, который может или полностью ее уничтожить, или дать, наконец, почувствовать себя не машиной, а человеком.

Политический триллер с Джессикой Честейн в главной роли вышел в свет ещё 2 года назад, однако российские прокатчики добрались до него только сейчас — к вящей радости любителей хорошего, яркого, умного кино. Главный козырь и украшение картины — безусловно, Честейн.

Режиссер «Опасной игры Слоун» изначально прочил на эту роль ее, и не прогадал. Актриса с легкостью вживается в роль политической акулы, эволюционирующей в человека с большим сердцем, произносит самые яркие монологи, мастерски перевоплощается из холодной стервы в эмоциональную любовницу, а затем — в раскаявшуюся грешницу, и по заслугам занимает львиную долю экранного времени. Остальные актерские амплуа на фоне столь яркой звезды, безусловно, меркнут, что отличает «Опасную игру Слоун» от, например, «Здесь курят» или «Карточного домика». Впрочем, у картины есть и другие достоинства. Например, сценарий, в 2015 году вошедший в пятерку лучших неснятых скриптов Голливуда: он умело держит зрителя в напряжении и ловко лавирует на сюжетных поворотах. В общем, скучно в кино точно не будет.

«Кристофер Робин», режиссёр Марк Форстер

Мишка, плюшевый мишка возвращается — причем в виде полнометражной анимационной картины. С момента приключений Кристофера Робина, Винни, Тигры и всех-всех-всех прошло много лет, мальчик стал взрослым мужчиной с семейными проблемами и скучной работой. Но друзья детства остались прежними — милыми, плюшевыми и говорящими. И только им под силу вернуть Кристоферу Робину веру в чудо и разбудить в нем того того самого мальчишку, любившего весь мир.

«Кристофер Робин» — идеальное семейное кино в духе «Паддингтона», тот самый мультфильм, которым многим взрослым сегодня обязательно нужно увидеть, чтобы вспомнить, что дети в них никуда не делись, и быть скучным взрослым вовсе не обязательно.

«Судная ночь. Начало», режиссёр Джерард МакМюррей

Фантастический триллер начинающего (чернокожего, что важно) режиссера Джерарда МакМюррея переносит нас в мир, где нет войн, безработицы и преступности — тишь да гладь 364 дня в году. И лишь на 365-й, называемый «Судной ночью», люди выплескивают всю накопленную за год агрессию и устраивают полное беззаконие — аварийные службы отключаются и наступает полный хаос. Власти (разумеется, «белые») объясняют, что эта мера необходима для поддержания порядка и всеобщего блага (конечно же, нет). Группа повстанцев (разумеется, «черных») решает вывести всех на чистую воду — чтобы просто выжить.

Интересный социальный эксперимент в основе сюжета, уже, казалось бы, забытая и набившая всем оскомину расовая дискриминация в США, да еще и актеры — сплошь молодые и начинающие, за исключением, пожалуй, Марисы Томэй — МакМюррей выбивается из рамок привычного голливудского кино, хоть и усиленно старается их держать. Тем интереснее смотреть на то, что у него получилось.

«Жаркие летние ночи», режиссёр Элайджа Байнум

США, начало 90-х. Застенчивый подросток Дэниел приезжает на полуостров Кейп-Код и тут же знакомится с главным местным бунтарем и наркоторговцем Хантером, а еще попутно влюбляется в его сестру — первую на деревне красотку. Мир типичного аутсайдера рушится под тяжеловесной формулой «секс-наркотики-рок-н-ролл», и вот он уже сам приторговывает запрещенными веществами, гоняет на машине по ночным дорогам и флиртует с теми, к кому бы раньше даже не подошел.

Типичная и до боли знакомая без исключения каждому история, которая вряд ли имела место в реальности, но именно такой и была в рассказах подростков, вернувшихся в школу с летних каникул в другом городе. Не вспомнить свои рассказы в «курилке» на заднем дворе, пуская ностальгическую слезу, просто не получится: криминальная драма Элайджи Байнума еще и стилистически воскрешает ушедшие 90-е. В ней точно все — от саундтрека до розового шрифта, до боли знакомого тем, кто узнал Голливуд через VHS. В общем, для жаркой летней ночи — идеальный рецепт.