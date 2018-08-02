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Супергерои, сильно изменившиеся для кино
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Супергерои, сильно изменившиеся для кино 

Рамблер 2 августа 2018
Если сравнить персонажей фильмов, снятых по комиксам, и их нарисованных прототипов, то выяснится, что у них не так уж много общего. Это особенно заметно, когда речь идёт и кинематографической «Вселенной Марвел».
1. Железный человек, сыгранный Робертом Дауни-младшим, разительно отличается от того, что действовал в комиксах. И это безусловно пошло на пользу кино, ведь в комиксах Тони Старк — настоящий алкоголик, тогда как в киношный Страк чуть выпивает лишь на тусовках.
2. Алая Ведьма и Ртуть. В комиксах эти персонажи всегда изображались мутантами, но киностудия Marvel не могла использовать слово «мутант», поскольку все права на «Людей Х» выкупила киностудия Fox. Поэтому в ранних фильмах франшизы зрителям пояснили, что Алая Ведьма и Ртуть получили способности в результате эксперимента. И в этом кроется радикальное отличие от комиксов, ведь мутанты уже рождаются с суперсилой.
3. Корг. Этот персонаж из ленты «Тор: Рагнарёк» моментально завоевал популярность. В комиксах Корг появился в 2006 году, а в кино 11 лет спустя. В обоих случаях Корг представал камнеподобным существом-гладиатором, но были и существенные отличия: если в комиксах Корг имеет жёлтый цвет и показан мрачноватым и неразговорчивым, то на экране мы его видим тёмно-синим и гораздо более словоохотливым и обаятельным.
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