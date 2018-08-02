Была ли Красавица Белль феминисткой

Диснеевский мультфильм «Красавица и чудовище» вышел в 1991 году. Но за красивой романтической историей стоит реальность, куда более мрачная и суровая. Считается, что сказка о Красавице появилась очень давно, так что даже не представляется возможным установить точные сроки. Однако официально автором сказки признают писательницу 18 века Габриэль Сюзанну Барбо де Вильнёв. Именно она впервые опубликовала текст сказки, но у неё Белль была феей, невестой короля. Габриэль Сюзанна описала реальную историю итальянского торговца Петруса Гонсалвуса, жившего в 16 веке, и его невесты Катерины. Петрус страдал от гипертрихоза, заболевания, выражающегося в избыточном росте волос на лице и теле. Мужчину усыновила королевская семья ради увеселения, но позже он женился на девушке Катерине, и они также стали королевской четой. Следующим автором, изложившим историю о Красавице и чудовище, стала Жанна Мари Лепренс де Бомон. Она адресовала сказку читательницам 5-13 лет и предполагала, что сказка покажет девушкам 18 столетия, что браки по договорённости не несут в себе ничего плохого: муж Красавицы, пусть и взрослый и покрытый шерстью, гарантировал ей безбедное существование и положение в обществе.