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Цыгане на съемках обворовали гостиницу
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Цыгане на съемках обворовали гостиницу 

Рамблер 15 августа 2018
Режиссёр Анатолий Бланк, снимая фильм «Цыган», не хотел работать с настоящими цыганами. Но в эпизоде, где цыганка Настя выходит замуж за шофера Солдатова, без таборных цыган обойтись было невозможно. Перед помощниками режиссёра встала задача срочно найти цыган-статистов. Они быстро придумали решение: поехали на городской рынок. Там красавиц-цыганок было множество, среди них отобрали двадцать самых колоритных и пригласили на съёмки. На следующий день съёмочная группа была ошарашена нашествием табора: приглашённые статистки привели с собой детей, родителей и других родственников, всего полторы сотни человек. Номера в гостинице были заказаны только для тех девушек, которых пригласили официально, но табор это не смутило: все прибывшие разместились в нескольких номерах. Сцена свадьбы в итоге получилась яркой и живописной, но цыганам так понравилось сниматься, что после окончания рабочего дня они затянули всех членов съёмочной группы в ресторан и устроили там роскошный банкет. На следующий день табор съехал из гостиницы, но оказалось, что время они провели в номерах не зря: цыгане прихватили с собой не только стаканы и полотенца, но и постельное бельё и даже светильники.
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