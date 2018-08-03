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Названы главные претенденты на фильм года
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Названы главные претенденты на фильм года 

Lenta.ru + ещё 18 3 августа 2018
Портал USA Today составил список из 11 еще не вышедших фильмов, которые, по мнению кинокритиков, будут номинированы на кинопремию «Оскар-2019».
В перечень вошла лента «Звезда родилась» — дебют актера Брэдли Купера в качестве режиссера с Леди Гагой в одной из главных ролей. Российский релиз фильма о кантри-музыканте Джексоне Мейне (Купер) и певице Элли (Гага) запланирован на 4 октября. Кинокритики также отметили биографические драмы «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом (выходит на отечественные экраны 22 ноября) и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун (31 января).
Также в списке — фильмы «Вдовы» с Джоном Бернталом, «Сможете ли вы меня простить?» с Мелиссой МакКарти, «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи и «Красивый мальчик» с «Тимоти Шаламе».
Вручение кинопремии «Оскар» состоится в 24 февраля 2019 года. Лучшим фильмом на предыдущей церемонии награждения критики признали картину «Форма воды», а режиссером года стал ее создатель Гильермо дель Торо.
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