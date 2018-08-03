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Голливудские фильмы про плохих русских
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Голливудские фильмы про плохих русских 

Рамблер 3 августа 2018
Плохой русский — типичный персонаж голливудского блокбастера. Причём автора лент при создании образа используют настолько банальные представления о русских, что герои не могут не вызывать улыбки. В этих фильмах появились стереотипные русские злодеи, которые свои поведением насмешили зрителей.
1. «Солт», 2010. Встреча советских шпионов на причале Манхэттена, разбавленная распивание водки, — что может быть нелепее? Здесь же встречаются и другие «находки»: похищение детей, советский интернат, обязанность целовать перстень с орденом.
2. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», 2008. Сценарий включает лучшие штампы американского кинематографа времён холодной войны, в том числе неуравновешенную командующую группой советских военных. Ну а полные агрессии русские выставлены главной опасностью цивилизации.
3. «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», 2013. Авторы выбрали изящный путь: в картине нет ни зимы, ни водочных рек, ни медведей. Зато в этой серии «Крепкого орешка» появились новые штампы: в России без труда найдётся машина, забитая оружием, на территории страны повышен радиационный фон, но русским он не страшен, ну а в украинскую Припять из Москвы можно доехать за пару часов.
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