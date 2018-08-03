Как выглядят супергерои без силы

Многие голливудские звёзды почти в каждом фильме спасают мир. Кажется, что они и в жизни также бесстрашны и самоотверженны, но вряд ли они обладают магическими способностями в обычной жизни. Как же актёры становятся непобедимыми супергероями?

1. Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа. В фильме «Доктор Стрэндж» актёр Бенедикт Камбербэтч, прославившийся ролью главного сыщика всех времён Шерлока Холмса , появился в роли персонажа с суперспособностями. По словам Бенедикта, ему пришлось многому научиться, чтобы вжиться в образ, к тому же актёру понадобились ежедневные многочасовые тренировки в тренажёрном зале, чтобы облегающий костюм сидел на нём идеально.

2. Хью Джекман в роли Росомахи. Актёр тщательно готовился к роли, ведь росомаха — это мутант с огромной силой и стальными когтями. Хью часы проводил в спортивном зале, наращивая мускулатуру, причём он не остановился после съемок первой части «Людей Х», а продолжал улучшать форму, что заметно на экране. Кроме того, он смотрел классические фильмы с Клинтом Иствудом Мелом Гибсоном , чтобы перенять мужественную невозмутимость их персонажей.

3. Роберт Дауни-младший и Железный человек. Роберт в свои 53 года — самый возрастной супергерой, но годы не мешают ему заниматься спортом, чтобы готовиться к съёмкам.