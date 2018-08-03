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Что стало с артистами из «Бумера»
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Что стало с артистами из «Бумера» 

Рамблер 3 августа 2018
В 2003 году на российские экраны вышел фильм «Бумер». Для режиссёра Петра Буслова лента стала дебютом, и он оказался таким удачным, что фильм сразу же заслужил статус культового. А как сложилась жизнь актёров, которые снялись в этой картине?
1. Владимир Вдовиченков сыграл Костю по кличке Кот. Как и для Буслова, для Вдовиченкова «Бумер» стал первым крупным фильмом. Параллельно Владимир снимался в сериале «Бригада», который вывел его в число настоящих звёзд. Сейчас Владимир — востребованный актёр театра и кино.
2. Андрей Мерзликин в фильме стал Димоном «Ошпаренным». После премьеры Андрея довольно долго преследовал кинообраз бандита и, чтобы избавиться от него, он начал много работать над самыми разными проектами. К сегодняшнему дню Мерзликин имеет репутацию серьёзного артиста, которому по плечу сложные драматические роли.
3. Максим Коновалов, в «Бумере» неуарвновешенный Лёха «Килла», к началу съёмок был уже опытным артистом с десятилетним опытом работы в кино, однако известным его сделал именно этот фильм. В последние годы популярность Коновалова пошла на спад, но это не мешает актёру регулярно сниматься, пусть и во второстепенных ролях.
4. Сергей Горобченко, изобразивший Петю «Раму», тоже стал знаменитостью после «Бумера», однако вспоминать о фильме любит, считая, что это уже в прошлом. Сейчас он предпочитает роли стражей порядка, военных и персонажей классических произведений.
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