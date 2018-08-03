Ляпы в заслуженных советских картинах

Кто-то считает, что выискивать ляпы в фильмах — дело неблагодарное, а для других это просто занятный процесс. И вот какие недочёты обнаружили киноманы в любимых советских фильмах.

1. «Белое солнце пустыни», 1969. Когда Верещагин обедает, на столе перед ним лежит арбуз, который уже в следующем кадре исчезает. Баркас в начале фильма находится на берегу, но позднее мы его видим уже в море, причём борта перекрашены. Саид, закопанный в песок, провёл за беседой с Суховым не один час, если судить по изменению положения тени.

2. «Весна на Заречной улице», 1956. В первых эпизодах учительницу подвозит грузовик, но садится она в машину с одним номером, а выходит из машины с другим. В сцене в школьном классе главный герой сидит за третьей с конца ряда парты, а его сосед сзади — лысый мужчина. При смене кадра видно, что герой пересел за вторую с конца ряда парту, а позади сидит ученик с пышной шевелюрой.

3. «Не может быть!», 1975. В новелле «Забавное приключение» действует кот-маг: когда героиня выходит из комнаты, он подкрадывается к тарелке с нарезкой, а когда она через пару минут возвращается, тарелки уже нет, а на её месте разлёгся сам кот. Не менее таинственна брошь на платье героини: в одном кадре она есть, в другом её нет.