Четыре фильма, которые стоит посмотреть в августе 

Этот месяц порадует зрителей документальными фильмами "Бергман", "Моё поколение", а также новыми картинами выдающихся режиссёров — Ганс Ван Сента и Такеши Китано.
БЕРГМАН
режиссёр Яне Магнуссон, Швеция, Норвегия
Выходит 9 августа
В этом году отмечается 100 лет со дня рождения выдающегося шведского режиссёра Ингмара Бергмана. В Москве юбилей отметили весной ретроспективной программой и специальной программой на ММКФ. Новый документальный байопик "Бергман" про великого режиссера продолжает, приуроченные к юбилею показы.
Актриса и режиссер Яне Магнуссон уже не в первый раз обращается к творчеству Бергмана, пытаясь раскрыть его Личность. Первая попытка — документальный фильм "Вторжение к Бергману", выпущенный в 2013 году. Рассказ о Бергмане строился на архивных записях и интервью с известными киноперсонами, такими как Михаэль Ханеке, Ларс фон Триер, Ридли Скотт, Изабелла Росселлини, Вуди Аллен и другими.
В своей новой работе "Бергман" Яне Магнуссон говорит о режиссере "в формате психоаналитического портрета: события 57-го становятся зеркалом, отражающим фигуру режиссёра в целом (и в будущем)".
Раскрыть Личность Бергмана — задача непосильная. Неординарность его режиссерского и человеческого дара — столь очевидна, сколь загадочна. В каждой новой работе он перечёркивал себя прошлого. В каждом новом браке (их было пять) — он становится другим.
В творчестве Бергман шел поперек моды, никогда не подстраивался под течение, не принадлежал ни к одной школе, движению, направлению. Он снимал своё кино, снимал, что хотел и как хотел. Одни его фильмы сюрреалистичны, другие правдоподобны до натурализма. Драма соседствует с комедией, глубокий психологический портрет — с абстрактными измышлениями, современность— с архаикой.
В картинах Бергмана есть все, что может и не может быть в реальности. Но, несмотря на свою разность, Бергам всегда узнаваем. Режиссера не очень жаловали в Швеции, но он умудрился повлиять, вторгнуться" в киносудьбу своих коллег и последователей. Среди них — и Ларс фон Триер, и Андрей Звягинцев, который по приглашению Бергмана побывал на острове Форе, где жил режиссер, и показал там свой первый фильм "Возвращение".
В фильме "Бергман" Яне Магнуссон берет за точку отсчета 1957 год, когда режиссер снимает "Седьмую печать", "Земляничную поляну" и находится на пике своей формы. Ее интересует Бергман как муж, отец, любовник и режиссер, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств.
Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении. Что делало Бергмана великим? Яне Магнуссон найдет несколько ответов.
МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
режиссёр Дэвид Бэтти, Великобритания
С 12 августа
Документальный фильм "Моё поколение" — это ностальгическое высказывание режиссёра Дэвида Бэтти и Майкла Кейна, одного из самых востребованных британских актеров.
Обладатель запоминающегося пролетарского кокни-акцента, Кейна узнают по одному слову. В фильмографии артиста больше сотни полнометражных картин, в наградном списке — три "Золотых глобуса", два "Оскара", а выдвигался он на соискание премии "Оскар" в пяти разных десятилетиях: 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х.
"Моё поколение" — о тех, кто жил в 60-е. И Кейн, чья слава как раз началась в 60-е, благодаря фильмам "Алфи", "Досье "Айпкресс" — тут на своём месте. Актер приглашает зрителей во времена своей молодости, когда на смену "серым" 1950-м годам пришло новое поколение, влюбленное в песни Beatles и Rolling Stones, разодетое в модную одежду в стиле Твигги и Джин Шримптон.
Это они создавали шумный и яркий "свингующий Лондон". Герои "Моего поколения" — Пол Маккартни, Дэвид Бейли, Мэри Куант и Роджер Долтри. У каждого за спиной — своя культурная революция, изменившая будущее британской столицы. В фильме участвуют: Майкл Кейн (84 года), Джоан Коллинз (84 года), Роджер Долтри (73 года) и другие.
НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЁТ
режиссёр Гас Ван Сент (США)
Выходит 23 августа
Мировая премьера фильма состоялась в этом году на национальном американском кинофестивале независимого кино "Санденс", также картина участвовала в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля-2018.
В основе картины — вдохновляющая биография карикатуриста Джона Каллахана (Хоакин Феникс), который после автомобильной аварии учится заново двигаться, любить и принимать жизнь во всех её проявлениях. Таких, перенесённых из жизни на экран сюжетов, десятки, если не сотни. Но Гас Ван Сент умело уходит от жанрового клише, насыщая свой рассказ тонкими и точным диалогами, перебрасыванием повествование из сегодня в завтра и вчера, вставками из анимированных карикатур самого Каллахана.
Это и многие другие приемчики исходно типичную слезливую мелодраму уносят режиссерским течением на высокий берег киноискусства. Говорить о режиссере, снявшему больше шестидесяти картин, соизмеряя её с новой, достаточно сложно. Гас Ван Сент — разный.
Посвятим пару слов главному герою — актеру Хоакину Фениксу. Всемирную известность Фениксу принесла роль римского императора Коммода в фильме "Гладиатор", а вершиной его творческой карьеры большинством кинокритиков была признана роль Фредди Куэлла в фильме "Мастер", за эту роль актер был номинирован на премию "Оскар" — за лучшую мужскую роль. На этот раз Фениксу не очень повезло с ролью: пьющий колясочник, оправдывающий свой алкоголизм несчастным детством. Но все, что с ним случилось, все, что привело и оставило в инвалидной коляске, — даёт возможность остановиться, разобраться в себе, "пропылесосить" уголочки души и чистеньким вступить в новые отношения с самим собою.
В фильме снимались: Хоакин Феникс, Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк, Бет Дитто, Оливия Гамильтон, Удо Кир, Ким Гордон, Кэрри Браунстин, Эмилио Ривера, Кен Татафу, Анхелика Ривера, Ребекка Риттенхаус, Ребекка Филд.
ПОСЛЕДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
режиссёр Такеши Китано, Япония
Выходит 23 августа
Режиссёр Такеши Китано прославился своими провокационными и часто излишне натуралистичными картинами, показывающими криминальный мир и человеческую жестокость. В "Последнем беспределе" речь идёт о противостоянии двух кланов.
Прошло уже пять лет с той поры, когда кланы Санно и Ханабиши прекратили воевать друг с другом. Но в любой борьбе, особенно если говорить о кровопролитии, кто-то же должен одержать победу. Тогда это удалось представителям клана Ханабиши. На этот раз, один незначительный инцидент приводит к нарастающему конфликту Ханабиши с новым врагом. Бывший якудза Отомо теперь работает в Южной Корее на знаменитого криминального авторитета Мистера Чанга, чьё влияние распространяется далеко за пределы Кореи.
Когда начинается беспредел и в опасности оказывается жизнь самого Чанга, преданный Отомо вынужден вернуться в Японию, чтобы положить конец развязавшейся войне. В фильме снимались: Такеши Китано, Тосиюки Нисида, Тацуо Надака, Кен Мицуиси, Хакурю, Икудзи Накамура, Сансэй Сиоми, Ютака Мацусигэ, Кандзи Цуда, Рэн Осуги