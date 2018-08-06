Четыре фильма, которые стоит посмотреть в августе

Этот месяц порадует зрителей документальными фильмами "Бергман", "Моё поколение", а также новыми картинами выдающихся режиссёров — Ганс Ван Сента и Такеши Китано

БЕРГМАН

режиссёр Яне Магнуссон, Швеция, Норвегия

Выходит 9 августа

В этом году отмечается 100 лет со дня рождения выдающегося шведского режиссёра Ингмара Бергмана. В Москве юбилей отметили весной ретроспективной программой и специальной программой на ММКФ. Новый документальный байопик "Бергман" про великого режиссера продолжает, приуроченные к юбилею показы.

Ларс фон Триер, Ридли Скотт, Актриса и режиссер Яне Магнуссон уже не в первый раз обращается к творчеству Бергмана, пытаясь раскрыть его Личность. Первая попытка — документальный фильм "Вторжение к Бергману", выпущенный в 2013 году. Рассказ о Бергмане строился на архивных записях и интервью с известными киноперсонами, такими как Михаэль Ханеке Изабелла Росселлини , Вуди Аллен и другими.

В своей новой работе "Бергман" Яне Магнуссон говорит о режиссере "в формате психоаналитического портрета: события 57-го становятся зеркалом, отражающим фигуру режиссёра в целом (и в будущем)".

Раскрыть Личность Бергмана — задача непосильная. Неординарность его режиссерского и человеческого дара — столь очевидна, сколь загадочна. В каждой новой работе он перечёркивал себя прошлого. В каждом новом браке (их было пять) — он становится другим.

В творчестве Бергман шел поперек моды, никогда не подстраивался под течение, не принадлежал ни к одной школе, движению, направлению. Он снимал своё кино, снимал, что хотел и как хотел. Одни его фильмы сюрреалистичны, другие правдоподобны до натурализма. Драма соседствует с комедией, глубокий психологический портрет — с абстрактными измышлениями, современность— с архаикой.

В картинах Бергмана есть все, что может и не может быть в реальности. Но, несмотря на свою разность, Бергам всегда узнаваем. Режиссера не очень жаловали в Швеции, но он умудрился повлиять, вторгнуться" в киносудьбу своих коллег и последователей. Среди них — и Ларс фон Триер, и Андрей Звягинцев , который по приглашению Бергмана побывал на острове Форе, где жил режиссер, и показал там свой первый фильм "Возвращение".

В фильме "Бергман" Яне Магнуссон берет за точку отсчета 1957 год, когда режиссер снимает "Седьмую печать", "Земляничную поляну" и находится на пике своей формы. Ее интересует Бергман как муж, отец, любовник и режиссер, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств.

Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении. Что делало Бергмана великим? Яне Магнуссон найдет несколько ответов.

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ

режиссёр Дэвид Бэтти, Великобритания

С 12 августа

Документальный фильм "Моё поколение" — это ностальгическое высказывание режиссёра Дэвида Бэтти и Майкла Кейна , одного из самых востребованных британских актеров.

Обладатель запоминающегося пролетарского кокни-акцента, Кейна узнают по одному слову. В фильмографии артиста больше сотни полнометражных картин, в наградном списке — три "Золотых глобуса", два "Оскара", а выдвигался он на соискание премии "Оскар" в пяти разных десятилетиях: 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х.

"Моё поколение" — о тех, кто жил в 60-е. И Кейн, чья слава как раз началась в 60-е, благодаря фильмам "Алфи", "Досье "Айпкресс" — тут на своём месте. Актер приглашает зрителей во времена своей молодости, когда на смену "серым" 1950-м годам пришло новое поколение, влюбленное в песни Beatles и Rolling Stones, разодетое в модную одежду в стиле Твигги и Джин Шримптон.

НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЁТ

Выходит 23 августа

Мировая премьера фильма состоялась в этом году на национальном американском кинофестивале независимого кино "Санденс", также картина участвовала в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля-2018.

В основе картины — вдохновляющая биография карикатуриста Джона Каллахана Хоакин Феникс ), который после автомобильной аварии учится заново двигаться, любить и принимать жизнь во всех её проявлениях. Таких, перенесённых из жизни на экран сюжетов, десятки, если не сотни. Но Гас Ван Сент умело уходит от жанрового клише, насыщая свой рассказ тонкими и точным диалогами, перебрасыванием повествование из сегодня в завтра и вчера, вставками из анимированных карикатур самого Каллахана.

Это и многие другие приемчики исходно типичную слезливую мелодраму уносят режиссерским течением на высокий берег киноискусства. Говорить о режиссере, снявшему больше шестидесяти картин, соизмеряя её с новой, достаточно сложно. Гас Ван Сент — разный.

Посвятим пару слов главному герою — актеру Хоакину Фениксу. Всемирную известность Фениксу принесла роль римского императора Коммода в фильме "Гладиатор", а вершиной его творческой карьеры большинством кинокритиков была признана роль Фредди Куэлла в фильме "Мастер", за эту роль актер был номинирован на премию "Оскар" — за лучшую мужскую роль. На этот раз Фениксу не очень повезло с ролью: пьющий колясочник, оправдывающий свой алкоголизм несчастным детством. Но все, что с ним случилось, все, что привело и оставило в инвалидной коляске, — даёт возможность остановиться, разобраться в себе, "пропылесосить" уголочки души и чистеньким вступить в новые отношения с самим собою.

ПОСЛЕДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ

режиссёр Такеши Китано, Япония

Выходит 23 августа

Режиссёр Такеши Китано прославился своими провокационными и часто излишне натуралистичными картинами, показывающими криминальный мир и человеческую жестокость. В "Последнем беспределе" речь идёт о противостоянии двух кланов.

Прошло уже пять лет с той поры, когда кланы Санно и Ханабиши прекратили воевать друг с другом. Но в любой борьбе, особенно если говорить о кровопролитии, кто-то же должен одержать победу. Тогда это удалось представителям клана Ханабиши. На этот раз, один незначительный инцидент приводит к нарастающему конфликту Ханабиши с новым врагом. Бывший якудза Отомо теперь работает в Южной Корее на знаменитого криминального авторитета Мистера Чанга, чьё влияние распространяется далеко за пределы Кореи.