Том Круз показал новую «Миссию» у края пропасти

Актер организовал специальный показ шестой части фильма "Миссия невыполнима" в Норвегии. Сеанс состоялся на краю утеса Прекестулен, который возвышается над фьордом на 600 с лишним метров и является одной из главных природных достопримечательностей страны. Об этом событии актер рассказал своим подписчикам в соцсетях.

2,000 feet, 2,000 people, 4 hours of hiking. The most impossible screening of #MissionImpossible Fallout. Thank you all for coming! I wish I could have been there. pic.twitter.com/ufi1FkP6KI— Tom Cruise (@TomCruise) 2 августа 2018 г.

"2000 футов, 2000 человек, 4 часа восхождения. Самый неосуществимый показ "Миссии невыполнимой: Фоллаут". Спасибо всем, кто пришел! Я бы хотел быть с вами", — подписал снимок утеса вместе с преданными фанатами фильма актер.

Именно здесь, на утесе Прекестулен (или "Скале-кафедре"), снималась самая зрелищная и кульминационная сцена новой "Миссии".

Картина уже стартовала в кинотеатрах с лучшим результатом всей серии, собрав в мировом прокате к завершению первый выходных более 150 миллионов долларов.