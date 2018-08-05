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Том Круз показал новую «Миссию» у края пропасти
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Том Круз показал новую «Миссию» у края пропасти 

Рамблер 5 августа 2018
Актер организовал специальный показ шестой части фильма "Миссия невыполнима" в Норвегии. Сеанс состоялся на краю утеса Прекестулен, который возвышается над фьордом на 600 с лишним метров и является одной из главных природных достопримечательностей страны. Об этом событии актер рассказал своим подписчикам в соцсетях.
"2000 футов, 2000 человек, 4 часа восхождения. Самый неосуществимый показ "Миссии невыполнимой: Фоллаут". Спасибо всем, кто пришел! Я бы хотел быть с вами", — подписал снимок утеса вместе с преданными фанатами фильма актер.
Именно здесь, на утесе Прекестулен (или "Скале-кафедре"), снималась самая зрелищная и кульминационная сцена новой "Миссии".
Картина уже стартовала в кинотеатрах с лучшим результатом всей серии, собрав в мировом прокате к завершению первый выходных более 150 миллионов долларов.
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