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Лидеры кинопроката этой недели 

РИА Новости + ещё 9 6 августа 2018
Американский боевик Кристофера МакКуорри "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом в главной роли вторую неделю лидирует в российском прокате, сборы за уикенд составили 111,6 миллиона рублей, сообщил портал портала kinobusiness.com в понедельник.
Сборы фильма за две недели проката составили 433 миллиона рублей. В шестой части франшизы "Миссия невыполнима" агент секретных служб Итан Хант, которого снова сыграл Том Круз, и его команда в исполнении Алека Болдуина, Саймона Пегга и Винга Реймза, а также некоторые из прежних союзников (Ребекка Фергюсон, Мишель Монахэн) пытаются обогнать время после того, как миссия пошла не по намеченному плану.
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Вторую строчку заняла новинка проката — анимационно-игровая комедия Марка Форстера "Кристофер Робин" по мотивам произведений Алана Александра Милна, фильм собрал за выходные 89 миллионов рублей.
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На третьем месте — анимационный фильм Генндия Тартаковского "Монстры на каникулах 3: Море зовет", сборы за уикенд составили 65,6 миллиона рублей, общие кассовые сборы за 4 недели проката — более миллиарда.
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Американский хоррор Герарда МакМюррея "Судная ночь. Начало" занял четвертое место со сборами 60 миллионов рублей за первые выходные.
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Замыкает пятерку лидеров триллер Джона Мэддена "Опасная игра Слоун", заработавшая 17,6 миллиона рублей за первый уикенд.
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