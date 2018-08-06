Лидеры кинопроката этой недели

"Миссия невыполнима: Последствия" с Американский боевик Кристофера МакКуорри Томом Крузом в главной роли вторую неделю лидирует в российском прокате, сборы за уикенд составили 111,6 миллиона рублей, сообщил портал портала kinobusiness.com в понедельник.

"Кристофер Робин" по мотивам произведений Алана Александра Милна, фильм собрал за выходные 89 миллионов рублей. Вторую строчку заняла новинка проката — анимационно-игровая комедия Марка Форстера по мотивам произведений Алана Александра Милна, фильм собрал за выходные 89 миллионов рублей.

На третьем месте — анимационный фильм Генндия Тартаковского "Монстры на каникулах 3: Море зовет", сборы за уикенд составили 65,6 миллиона рублей, общие кассовые сборы за 4 недели проката — более миллиарда.

Американский хоррор Герарда МакМюррея "Судная ночь. Начало" занял четвертое место со сборами 60 миллионов рублей за первые выходные.