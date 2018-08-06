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Почему Доронина воевала с Лиозновой
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Почему Доронина воевала с Лиозновой 

Рамблер 6 августа 2018
Татьяна Доронина не горела желанием сниматься в фильме «Три тополя на Плющихе». По сценарию предполагалось, что её героиня — деревенская баба, колхозница, а Татьяна не желала представать в таком виде. Но после проб, устроенных режиссёром Татьяной Лиозновой, Доронина согласилась: ей понравилось, что её сняли без причёски и макияжа, в натуральном виде. К тому же, имя героини совпало с именем матери Татьяны. Чтобы перевоплотиться в Нюру, актриса позаимствовала у мамы, которая была по происхождению крестьянкой, манеру говорить и петь, переняла открытость и доверчивость. Однако съёмки были непростыми: на площадке две Татьяны, Доронина и Лиознова, буквально воевали. Доронина уже полностью сформировала образ своей героини и желала играть именно так, как виделось ей, даже если это противоречило видению Лиозновой. Тем не менее, фильм удался, и зрители его оценили. На одном из показов Татьяна Доронина была с матерью. Но, увы, женщина не опознала себя в Анне Григорьевна, героине фильма. Как и остальным, ей больше был интересен сюжет замечательной мелодрамы.
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