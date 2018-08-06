Неудачные дубли, влетевшие в копеечку 

Неудачные дубли любят зрители, потому что они показывают закулисье и доказывают, что актёры — такие же обычные люди. Однако студии не очень любят эти ляпы, ведь испорченные дубли — это и временные, и финансовые затраты. К тоже иногда ляпы, которые выглядят забавно, означают совсем несмешные вещи вроде порчи имущества или даже травм.
1. Брэд Питт, «Семь», 1995. Во время съёмок сцены погони во время дождя Брэд Питт поскользнулся на мокрой поверхности машина и упал, сломав руку о лобовое стекло. Чтобы избежать простоя, режиссёр Дэвид Финчер вписал травму артиста в сюжет.
2. Дэниэл Крэйг, 007: «Координаты „Скайфолл“», 2012. В одном эпизоде Дэниэл Крэйг надумал надеть перчатки и стрелял из пистолета. Однако по сюжету из этого оружия мог стрелять только Джеймс Бонд, которого и играл Крэйг, после сканирования отпечатка пальца. На монтаже обнаружилось, что Агент 007 стреляет из пистолета в перчатках. Переснимать сцену было чрезвычайно дорого, поэтому создатели ленты решили удалить перчатки с помощью графики, хотя и это обошлось им недёшево.
3. Курт Рассел, «Омерзительная восьмёрка», 2015. В сцене с разбиванием гитары оплошал знаменитый Курт Рассел. Он должен был выхватить инструмент из рук партнёрши и смачно его разбить. В руках актрисы был дорогой винтажный инструмент из Музея гитар Мартина, поэтому в сцене предполагалась смены кадра, во время которой дорогущую гитару должны были заменить на дешёвую, которую и следовало разбить. Но Рассел так увлёкся, что в первом же дубле расколошматил раритет.