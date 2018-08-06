Неудачные дубли, влетевшие в копеечку

Неудачные дубли любят зрители, потому что они показывают закулисье и доказывают, что актёры — такие же обычные люди. Однако студии не очень любят эти ляпы, ведь испорченные дубли — это и временные, и финансовые затраты. К тоже иногда ляпы, которые выглядят забавно, означают совсем несмешные вещи вроде порчи имущества или даже травм.

1. Брэд Питт , «Семь», 1995. Во время съёмок сцены погони во время дождя Брэд Питт поскользнулся на мокрой поверхности машина и упал, сломав руку о лобовое стекло. Чтобы избежать простоя, режиссёр Дэвид Финчер вписал травму артиста в сюжет.

2. Дэниэл Крэйг , 007: «Координаты „Скайфолл“», 2012. В одном эпизоде Дэниэл Крэйг надумал надеть перчатки и стрелял из пистолета. Однако по сюжету из этого оружия мог стрелять только Джеймс Бонд , которого и играл Крэйг, после сканирования отпечатка пальца. На монтаже обнаружилось, что Агент 007 стреляет из пистолета в перчатках. Переснимать сцену было чрезвычайно дорого, поэтому создатели ленты решили удалить перчатки с помощью графики, хотя и это обошлось им недёшево.