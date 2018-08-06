Как разочаровывают талантливые режиссёры

Актёры, снявшиеся в ряде успешных картин и попавшие в провальный проект, моментально причисляются к неудачникам. В похожей ситуации оказываются и режиссёра, которые один за другим снимают кассовые фильмы, а потом вдруг выдают нечто заурядное и унылое.

1. Ян де Бонт, «Скорость-2», 1997. Ян начинал как кинооператор, но потом пересел в режиссёрское кресло. Его дебютная лента «Скорость» стала мировым хитом, окупившись в десять раз, вторая картина, «Смерч», тоже принёс огромную прибыл. Все ждали от де Бонта очередного хита, когда вдруг он создал чудовищную «Скорость-2».

2. Пол Верховен , «Шоугёлз», 1995. Верховен снял «Робокопа», «Вспомнить всё» и «Основной инстинкт», и эти фильмы до сих пор смотрят. Никто не сомневался, что Пол выдаст очередной мощный шедевр, но на экраны вышла лента «Шоугёрлз», которая взбесила и зрителей, и критиков и вошла в число худших картин за всю историю кинематографа.

3. Гай Ричи, «Унесённые», 2003. Первая же картина Гая «Карты, деньги, два ствола» взорвала мир кино, после вышел столь же динамичный «Большой куш». Эти ленты заставили публику ждать от режиссёра очередного захватывающего экшена, но он зачем-то создал мелодраму со своей тогдашней супругой Мадонной в главной роли. Эта история у поклонников Ричи вызвала зубовный скрежет.