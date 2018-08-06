Нелепые сцены, которые вырезали из кино

Нелепые сцены, которые все-таки вырезали из кино

Создание кинофильма — процесс творческий, поэтому в каждой ленте обязательно есть несколько эпизодов, которые придумали на ходу, скорректировали во время съёмок, полностью переделали или вовсе выбросили при монтаже. Очевидно, режиссёры приходили к выводу, что эти минуты нешуточно подпортят картину.

1. «Титаник», 1997. Режиссёр Джеймс Кэмерон вырезал эпизод с путешественницей, которая за секунду до столкновения с айсбергом требует у официанта немного льда для коктейля. Принимая во внимание, что айсберг вот-вот унесёт сотни жизней, фраза «Немного льда, пожалуйста!» фраза выглядит циничной.

2. «Кто подставил кролика Роджера», 1988. Первым снятым эпизодом было возвращение главного героя из мира мультяшек, после которого на его собственной голове образовалась поросячья голова. Герой смывает её в душе скипидаром, и зритель видит, как ещё живая поросячья плоть улетает в канализацию. Позже режиссёр Роберт Земекис пришёл к выводу, что герой, борющийся за права мультяшек, не может быть таким жестоким по отношению к ним, и вырезал сцену.