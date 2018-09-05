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Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
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Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“ 

Teleprogramma.pro 5 сентября 2018
Летчики — народ очень суеверный, это общеизвестно. И Леонид Быков учел данное обстоятельство в сценарии одного из своих самых знаменитых фильмов. Но даже он не знал, сколько тайных знаков окажется в этой картине.
Фильм поначалу не понравился чиновникам: они сочли его «не героическим». Однако Быков, сценарист и режиссер, исполнивший в нем главную роль, бился за фильм, не жалея себя, проходя все инстанции, и все-таки отстоял — при помощи друзей-фронтовиков.
В этой картине он воплотил мечту всей своей жизни — а мечтал он с самого детства стать летчиком. Его герой остался жив до последних кадров, но сам актер прожил после премьеры только пять лет. О мистических совпадениях, которые не могли предвидеть авторы фильма, и о других событиях, связанных со съемками, — в материале Teleprogramma.pro.

Кукла в военной форме

В руках у девушки-летчицы — детская игрушка: кукла в юбочке, гимнастерке и пилотке. Этот кадр — не выдумка. Леонид Быков знал о том, что фашисты панически боялись наших «ночных ведьм» — женского батальона, состоявшего из ночных бомбардировщиков.
Кадр из фильма «В бой идут одни „старики“
Штурманом этого батальона была Галя Докутович. Она на каждый вылет брала с собой талисман — вот такую же куклу, наряженную в военную форму, которую летчицы сшили ей сами из лоскутков. Маленькая „летчица“ 73 раза летала вместе с хозяйкой. В очередной бой Галя ее не взяла — забыла в суматохе. Этот вылет стал для нее последним…

Узбекский летчик, влюбленный в русскую девушку

Быков рассказал нам реальную историю любви, изменив лишь один момент: реальная возлюбленная узбекского Ромео была не летчицей, а работницей кухни. Казалось бы, это не в небе с фашистами драться…Но в один из дней, когда она ждала своего любимого с задания, в здание кухни попал немецкий снаряд, и девушка погибла.
Прототипом летчицы Зои стала Герой Советского Союза Надежда Попова. И здесь режиссер допустил вольность, отступив от реальных событий: Попова, в отличие от экранной героини, осталась жива. Когда закончилась война, она вышла замуж. Конечно — за летчика.

Шли и ушли один за другим

Это очень странно, но артисты, которые в фильме сыграли выживших, в скором времени умерли, и наоборот — кого убили в картине, те жили еще долго. Так было вплоть до 2004 года, когда из жизни ушел один из артистов, сыгравших погибшего.
Кадр из фильма „В бой идут одни „старики“
Более того — ведущие актеры фильма покидали этот мир в таком же порядке, в каком шли в фильме, чтобы сообщить о смерти Ромео молодым летчицам. Это последние кадры картины, и они каждый раз вызывают слезы.
Первым идет Маэстро — Леонид Быков. Его не стало через 5 лет после выхода фильма на экраны, в 1979 году. Быкову был тогда 51 год, он погиб в автокатастрофе.
Следом за Маэстро двигается бортмеханик Макарыч. Когда не стало Быкова, актер Алексей Смирнов лежал в больнице, и ему побоялись сообщать о смерти друга, опасаясь, что у артиста не выдержит сердце.
Однако Смирнов все равно узнал, когда выписался из больницы, и, не в силах перенести горе, начал пить. Этого нельзя было делать ни в коем случае — у фронтовика было больное сердце, которое не выдержало такого груза. Алкоголь спровоцировал сердечный приступ, за которым последовала смерть. Артисту было 59 лет.
К слову, выворачивающая наизнанку душу сцена, в которой Макарыч и Маэстро сидят у могилы девушек-летчиц, была снята с одного дубля — прямо во время съемки Смирнову стало плохо, у него случился сердечный приступ. И потом от повторных дублей он отказался — слишком это все было тяжело.
Последним в кадре уходит Кузнечик. Артист Сергей Иванов умер совсем молодым, в 48 лет, от инфаркта. Случилось это в 2000 году.

Как жили артисты после фильма

В 2011 году ушел из жизни Сергей Подгорный, сыгравший Смуглянку. Роль в фильме „В бой идут одни „старики“ стала для него самой заметной. Потом он снимался, но больше таких удач ему не выпало. Невостребованность в профессии привела к тому, что Подгорный начал пить, а это, как известно, добром не заканчивается…
Кадр из фильма „В бой идут одни „старики“
После своего дебюта у Леонида Быкова прелестная Евгения Симонова стала популярной актрисой, она много и успешно снималась и снимается до сих пор.
Рустам Сагдуллаев — Ромео — тоже не может пожаловаться на карьеру, сейчас у него собственная киностудия. И в личной жизни у обаятельного Ромео все хорошо — он женат, у него двое взрослых детей, есть и внуки.
Интересно, что в молодости, сделав кинопробы вместе с Симоновой для фильма Быкова, Рустам страшно закомплексовал: ему показалось, что он ужасно выглядит рядом с нежной красавицей Женей, портит весь кадр. А ведь именно их пара придает картине неповторимое очарование и щемящую трогательность.
Сагдуллаев снимался во многих фильмах, но его запомнили именно по роли Ромео. Только один раз он появился на экране в роли отрицательного персонажа, и это вызвало такой горячий протест и возмущение зрителей, что больше на подобные эксперименты артист не отваживался.
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