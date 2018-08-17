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На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
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На съемках у Рязанова расколошматили новые авто 

Рамблер 17 августа 2018
Фильм Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» поразил зрителей автомобильными трюками. Тогда во время съёмок разрешалось разбивать лишь старые списанные автомобили, но для Рязанова сделали исключение. Группе выдали пять новых «Жигулей, из которых три на площадке разбили вдребезги. Для постановки трюков из Италии пригласили каскадёра Серджио Миони, однако почти сразу же выяснилось, что работа с советскими артистами его немного пугает. Водитель, который вёз Миони из аэропорта, решил показать настоящую езду по-русски, поэтому нёсся по шоссе на огромной скорости, лихо обгоняя другие авто. В итоге на студию Миони приехал испуганным. Но это было лишь начало. Когда Серджио захотел получить оборудование для съёмок и составил список необходимого, оказалось, что в Советском Союзе понятия не имеют о ремнях безопасности. Итальянцу предложили заменить их пожарным рукавом, закреплённом болтами. Это по-настоящему шокировало каскадёра. В конце концов, ремни он получил, ему прислали их из Италии. Серджио Миони выполнил большую часть автомобильных трюков, но некоторые выполнили советские каскадёры. Например, когда во время погони итальянцы перебираются на пожарную машину, за рулём был именно советский каскадёр.
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